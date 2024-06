La population belge croît grâce à l'immigration

D'un point de vue géographique, la population flamande a crû de 0,69%, soit de 46.963 habitants en 2023. La Wallonie a accueilli 10.708 nouveaux habitants (+0,29%). Et Bruxelles, seule Région où le solde naturel est resté positif, comptait 8.422 habitants de plus (+0,68%). Le solde migratoire international étant lui aussi positif, ces deux variables ont compensé les départs de la Région capitale vers les deux autres Régions belges (43.775 départs pour 25.023 arrivées).

Au 1er jour de 2024, Bruxelles comptait 1.249.597 habitants, la Flandre 6.821.770 et la Wallonie 3.692.283. La province d'Anvers restait la plus peuplée (1.926.522), devant celles de Flandre orientale et du Hainaut. Les provinces de Luxembourg, Namur et de Brabant wallon étaient les moins habitées. Enfin, il y avait 79.479 résidents en communauté germanophone, soit 96 âmes de plus qu'un an plus tôt.