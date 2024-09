La prime flamande à l'emploi disparaîtra si le fédéral revoit les impôts à la baisse

Les trois partis qui négocient actuellement la formation du prochain gouvernement flamand (N-VA, Vooruit et CD&V) se sont accordés sur la suppression de la prime à l'emploi (jobbonus) flamande. Mais cette dernière, qui peut atteindre un maximum de 650 euros par an pour les salaires les plus bas, ne sera supprimée qu'en cas de baisse importante des charges au niveau fédéral, a appris Belga à plusieurs sources.