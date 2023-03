La Ville de Bruxelles adopte un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme

L'opposition s'est abstenue, estimant que nombre d'aspects du plan manquent de clarté, et que celui-ci manque de chiffres, et d'objectifs précis. A la droite de l'échiquier, on ne partage pas l'ensemble des définitions et points d'attention retenus par la majorité de centre gauche.

Selon l'échevine en charge de l'Egalité des Chances, Lydia Mutyebele (PS), ce plan est décliné en 44 actions dans de nombreux départements de la vie locale. Il vise à lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme sans hiérarchie.