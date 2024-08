La Wallonie réforme ses Services d'insertion sociale

En garantissant une couverture territoriale plus étendue, cette réforme, co-construite avec les acteurs de terrain, permet également de répondre aux besoins des populations dans toutes les régions de Wallonie.

Actuellement, 86 Services d'Insertion Sociale agréés opèrent sur le territoire wallon. Conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, leurs activités collectives et leurs suivis individuels ont notamment pour but de rompre l'isolement social et de soutenir l'autonomie des personnes.