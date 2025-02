Il est le premier Flamand à rejoindre le MR: pourquoi un tel revirement politique pour Wout Maddens?

Il s'appelle Wout Maddens, il est premier échevin de l'urbanisme à Courtrai et il créé la sensation.

Ancien membre de l'Open VLD, son nom est aux lèvres de nombreux politiques. Le Courtraisien a enfin, en effet, quitté le parti libéral flamand pour devenir un libéral francophone.

Un Flamand qui signe au MR chez Georges-Louis Bouchez, pourquoi un tel revirement? "J'ai fait moi-même l'évaluation des 50 années de participation au gouvernement de l'Open VLD, et je dois admettre et constater que beaucoup trop peu de programmes libéraux et des promesses électorales libérales ont été réalisées", se désole-t-il face à Christophe Deborsu.