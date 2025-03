Une "Bart de Wever au féminin"? Voici qui est Els Van Doesburg, la nouvelle bourgmestre d'Anvers

Hôtel de ville d'Anvers. Là, Bart De Wever a occupé le poste de bourgmestre pendant plus de 12 ans. Devenu Premier ministre, il a laissé ce lundi 24 février sa place à Els Van Van Doesburg.

A 35 ans, enceinte de son premier enfant, elle est la plus jeune bourgmestre de l’histoire de la métrpole. "On me pose souvent la question si je vais pouvoir combiner ma grossesse et mon job", rapporte-elle à nos confrères de VTM. "Je ne suis pas la première maman active de l’histoire, ça va aller."