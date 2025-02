Paul Magnette en quête de partisans: où en sont les partis socialistes des autres pays européens?

De grandes manoeuvres sont lancées au Parti socialiste. Dans plusieurs journaux ce vendredi, Paul Magnette annonce les détails de son processus de refondation dont le nom de code se résume en deux mots: "sans tabou". Un processus qui passera notamment par une soixantaine de débats où chaque militant viendra avec un personne qui n'est pas affiliée au PS.

Cette recherche de nouveaux partisans se conjugue avec la baisse du nombre de socialistes.

Le nombre d'adhérents du PS est passé de 132 208 en 1989 à 81 491 en 2010, soit une baisse d'environ 38%. Les fédérations de Liège, Charleroi et Mons restent les plus importantes, représentant respectivement 25,2%, 14,4% et 12,3% du total des adhérents du PS..