L'accord européen est "inefficace, coûteux et violateur des droits humains", selon le CNCD

Les mesures de l'accord migratoire dégagé dans la nuit de jeudi à vendredi par les États membres de l'Union européenne sont "inefficaces, coûteuses et violatrices des droits humains", a réagi vendredi le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) sur Twitter. Son pendant flamand, le 11.11.11, et Vluchtelingenwerk Vlaanderen ont, eux, dénoncé un accord "inhumain et incompréhensible".