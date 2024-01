L'autoroute E42 rouverte à la circulation à hauteur de Daussoulx en direction de Mons

Les équipes de pompiers ainsi que du SPW Mobilité et Infrastructures ont procédé mardi matin à l'extinction des derniers feux sur la voirie et en berme centrale à hauteur de l'échangeur autoroutier (entre l'E42 et l'E411) de Daussoulx, avant que la voirie soit nettoyée.

La principale zone concernée se trouvait sur le pont central de l'échangeur, surplombant l'E411.