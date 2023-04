L'avenir du Site Boch se déclinera en logements, commerces et espaces verts

La Ville de La Louvière a soumis mardi son masterplan relatif à l'avenir du site Boch, qui s'étend sur 20 hectares. Le premier projet de réaffectation du site de l'ancienne entreprise Royal Boch, dans le centre de La Louvière, porté dès 2008 par le promoteur Wilhelm & Co, avait été déclaré caduc par les instances communales en avril 2021.

Les instances louviéroises ont fait appel au bureau d'études ARCEA pour dresser le masterplan pour le futur site Boch. 603 citoyens louviérois ont également donné leurs avis et idées via un questionnaire .

Le masterplan Boch, feuille de route pour l'aménagement de l'hypercentre sur base du projet de ville La Louvière 2050, a pour objectif "de penser l'aménagement du site de manière cohérente et réfléchie à court, moyen et long terme". Les objectifs mettent l'accent sur le concept de "parc habité", équipé de fonctions urbaines, respectueux de la biodiversité et de la mobilité douce.