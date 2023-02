Le BEL 20 repasse sous les 3 900 points, Aperam de loin en tête

Aperam (33,87) était nettement en tête des baisses, les résultats du groupe étant accueillis par une décote de 6,8 %, Sofina (234,20) suivant avec un recul de 2,7 %.

D'Ieteren (180,40) et KBC (70,10) abandonnaient 1,5 %, Ageas (43,63) et AB InBev (54,20) cédant 0,5 %.

UCB (78,10) gagnait 0,1 % alors que Solvay (108,40) reculait de 1,5 %, arGEN-X (346,30) et Galapagos (37,00) de 1,1 et 0,6 %.

Umicore (33,08) était négative de 1,2 % à l'instar de WDP (29,30) et Cofinimmo (87,30), VGP (92,30) cédant 0,8 %.

Ontex (7,40) et Roularta (17,95) perdaient de même 1,4 % chacune tandis que Unifiedpost (4,215) et Azelis (25,24) reculaient de 4,1 et 2,6 %.

Biosenic (0,1028) et Mithra (2,74) chutaient enfin de 8,2 et 5 % en compagnie de Sequana Medical (5,58) et Onward Medical (5,27) qui abandonnaient 4,5 et 5,4 %, Nyxoah (4,75) et IBA (17,72) se dépréciant de 3,4 %.