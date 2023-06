Le bien-être des indépendants plus élevé que celui des ouvriers et employés

Les indépendants en Belgique affichent des scores de bien-être plus élevés que les ouvriers et les employés, selon les résultats d'une étude menée par Securex et présentée vendredi dans un communiqué. Le secrétariat social a sondé 1.500 répondants, dont 1.000 salariés et 500 indépendants.

Les indépendants obtiennent les scores de bien-être les plus élevés, le bien-être professionnel en particulier (7,3 sur 10) étant beaucoup plus haut que celui des ouvriers (6,8 sur 10) et des employés (6,7 sur 10), précise Securex.

En moyenne, les travailleurs belges attribuent à leur bien-être général une note moyenne de 6,5 sur 10. Les scores relatifs au bien-être professionnel et personnel sont de 6,9 sur 10. Le bien-être social est nettement plus faible, avec un score de 5,6 sur 10.

La taille de l'entreprise influence aussi le bien-être des travailleurs. Dans les entreprises comptant un à neuf travailleurs, ceux-ci évaluent leur bien-être professionnel à 7,2 sur 10, ce qui contraste avec le score de 6,7 sur 10 dans les entreprises de plus de 250 travailleurs.

Au niveau régional, ce sont les travailleurs belges vivant en Flandre qui obtiennent les scores les plus élevés pour les trois formes de bien-être. Le bien-être personnel (7,0 sur 10), le bien-être professionnel (7,1 sur 10) et le bien-être social (5,8 sur 10) y sont tous plus élevés qu'en Wallonie (respectivement 6,7, 6,4 et 5,2 sur 10) et à Bruxelles (6,8, 6,8 et 5,2 sur 10).