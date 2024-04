Le CD&V veut plus d'agents de quartier dans les rues

Les chrétiens-démocrates flamands avaient choisi la ville de Turnhout pour présenter ce jeudi cette partie de leur programme. C'est dans cette cité de la Campine anversoise que le sentiment d'insécurité atteint le plus haut niveau de Flandre. Près d'un quart des habitants disent se sentir en insécurité souvent, voire toujours.

Pour enrayer le phénomène, le CD&V veut mettre plus de policiers dans les rues, et des policiers auxquels les gens osent s'adresser. Des 37.000 agents de la police locale, 5.500 devraient devenir des agents de quartier, soit un doublement, et passer les trois quarts de leur temps dans l'espace public.

"Dans les endroits de sortie, il faut plus de points de contact pour qui veut faire la fête en sécurité", a expliqué la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. "Nous voulons des 'flics pour étudiants' et des 'gestionnaires d'ambiance' dans les villes estudiantines".

Le CD&V mise surtout sur une utilisation plus efficace du personnel actuel. "Nous tendons aujourd'hui vers un recrutement de 1.600 agents par an, cela doit rester l'ambition", selon M. Mahdi. L'investissement dans la technologie permettrait aussi d'alléger le travail des policiers. Le parti plaide, par exemple, pour des gares équipées de portes d'accès et de caméras qui permettraient des patrouilles digitales.