Le centre de recherche nucléaire de Mol pourra d'ici 2026 produire des radio-isotopes

L'installation de production, appelée CRF (Centralised Radiochemical Facility), devrait être prête d'ici 2026. "Il s'agit d'une étape essentielle dans la lutte contre le cancer", selon le centre de recherche nucléaire. La commissaire européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, était également présente à Mol mercredi.

Il semble que le cancer doive devenir la première cause de décès en Europe d'ici 2036. "Le besoin de diagnostics précoces et de traitements ciblés est donc de plus en plus important", déclare-t-on au centre de recherche nucléaire. Les experts en médecine nucléaire utilisent des matériaux radioactifs pour déterminer si les organes fonctionnent correctement et pour détecter les tumeurs cancéreuses.