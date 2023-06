Le conclave fiscal du week-end: pour "avancer", mais pas pour "atterrir"

"L'idée, c'est d'avancer très fortement ce week-end lors de ce conclave, mais pas d'atterrir ce lundi. C'est de faire des progrès", a-t-elle affirmé lors de l'émission Matin Première de la RTBF dont elle était l'invitée.

"Le but est effectivement de diminuer les charges sur le travail. On sait que notre pays détient la médaille d'or de la taxation sur le travail. Et ce qu'on souhaite, c'est inciter plus de gens à aller travailler, récompenser le travail, récompenser ceux qui se lèvent tôt tous les matins", a ajouté Mme Bertrand, passée du MR à l'Open Vld à l'occasion de son entrée au gouvernement, le 18 novembre dernier.