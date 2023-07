Le conseiller détaché chez Jan Jambon rémunéré selon ses prestations, assure le port

Enfin, l'établissement ajoute qu'il s'agit d'un ingénieur "très expérimenté" qui n'est détaché que temporairement et à temps partiel. "Ce collègue, en tant que consultant, fournit un soutien politique et des conseils techniques depuis mars 2021. Etant donné que la charge de travail réelle n'était pas connue à l'époque, il avait été décidé d'un commun accord de ne procéder à la facturation qu'après un certain temps."