Le Consortium 12-12 lance l'appel "Urgence Syrie-Turquie"

"Nous avons un besoin urgent d'aide, à court et à long terme. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à agir ensemble pour les victimes de cette catastrophe humanitaire. Pour les dons, le numéro de compte 12-12 (BE 19 0000 0000 1212) a été ouvert aujourd'hui en faveur des victimes en Syrie et en Turquie", déclare ainsi le coordinateur 12-12, Gilles Van Moortel.

À court terme, les membres du 12-12 mettent tout en œuvre pour sauver le plus de vies possible, aider les gens à survivre grâce à la distribution d'eau potable, de couvertures, de matériel d'abri, de nutrition, de vaccination et de soins de santé de base, de protection et de prise en charge des enfants séparés.

À plus long terme, il y aura également la relance de l'éducation et la fourniture d'un traitement des traumatismes psychosociaux, ainsi que la reconstruction physique des hôpitaux, des écoles et des maisons.

Dans les deux pays, les organisations 12-12 collaborent avec les réseaux existants et les ONG locales.

Les dons au compte du Consortium 12-12 sont répartis entre les sept organisations membres du Consortium 12-12 selon la clé de répartition annuelle. L'appel 12-12 démarre ce dimanche 12 février et court jusqu'au 31 juillet.