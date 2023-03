Le crématorium de Charleroi propose désormais des "éco-crémations"

Le crématorium de Charleroi propose depuis janvier dernier des "éco-crémations". Une solution qui semble répondre à une demande puisque depuis cette date ce sont 48 "éco-crémations" qui ont été pratiquées dans la structure, a indiqué Mahmut Dogru, l'échevin carolo de l'Etat civil et président de la société.

Une éco-crémation se pratique sans nouvel "apport" d'énergie avec la seule chaleur "accumulée" dans les fours de crémation. Elle est de la sorte à la fois une solution plus écologique et plus économique.

Concrètement, les équipes du crématorium placent les cercueils dans les fours en fin de journée. "Le processus d'incinération se poursuit alors tout seul durant la nuit", a indiqué Mahmut Dogru.