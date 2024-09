Le CSS recommande d'améliorer les soins de santé mentale pour les demandeurs d'asile

Le CSS constate que les demandeurs de protection internationale sont davantage exposés aux problèmes de santé mentale en raison de facteurs de vulnérabilité avant, pendant et après leur parcours migratoire. Ils sont plus susceptibles de souffrir de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression et des formes plus sévères de souffrance mentale par rapport à la population générale.

Ils sont aussi parfois confrontés au racisme, à la discrimination et à l'isolement social dans leur pays d'accueil, tandis que les procédures d'asile se révèlent complexes et difficiles.