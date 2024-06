Le débrief du débat, les dernières cartouches de Paul Magnette et le retour de Conner Rousseau: voici notre ultime carnet de campagne

Carnet de campagne, épisode 45. Mathieu Col propose un dernier tour d'horizon de l'actualité politique. Au menu: un débrief du débat des six présidents de parti, Paul Magnette qui tire ses dernières cartouches et Conner Rousseau qui revient à Ninove.

Mais ce que vous n’avez pas vu, pas entendu, c’est leur état d’esprit à l’issue de cet ultime débat. La sortie du studio très rapide et déterminée pour les uns, comme pour Paul Magnette par exemple, et plus détendue pour d’autres, comme pour Georges-Louis Bouchez. Mais au final, comment se sont-ils trouvés? Sont-ils satisfaits de leur prestation? "Moi, à la fin du débat, j'aurais voté MR", se targue le président du parti face à notre caméra. Du côté de chez Défi, François De Smet, est lui aussi satisfait de sa prestation. "Je dirais 8/10", se note la tête pensante du parti. "Il m'arrive d'être sévère avec moi-même mais, là, j'ai dit ce que j'avais à dire." Peut-être un peu plus humble, Jean-Marc Nollet (ECOLO) avoue avoir "bien aimé" l'exercice. "Mais c'est surtout les téléspectateurs qui devront juger."

Le président du Parti Social était le dernier de la semaine à être l’invité du 7h50 de Bel RTL; L’occasion pour lui de tirer ses dernières cartouches. Paul Magnette est revenu sur le débat et l'a analysé sans filtres. "A chaque fois que monsieur Hedebouw prend la parole, ça fait beaucoup sourire Mr Bouchez parce qu'à chaque fois que le PTB monte au dépend des autres parties de gauche, ça fait le jeu du MR et cela rend le MR de plus en plus incontournable", estime Paul Magnette. "Mais comme disait ma grand-mère, on ne jette des pierres que sur les arbres qui portent des fruits."

Conner Rousseau retourne à Ninove

Pour cet ultime carnet de campagne, Mathieu Col revient également sur la suite du feuilleton "Conner Rousseau va à Ninove". Dans l’épisode précédent, l’ancien président des socialistes flamands affirmait avoir été menacé par des fauteurs de troubles d’extrême droite alors qu’il tenait une réunion à Ninove. Pourtant, le chef de la police locale affirme qu’il n’y avait aucun danger pour sa sécurité.