Le FC Séville battu à domicile 0-1 par Cadix

Le FC Séville s'est incliné 0-1 face à Cadix lors de la 36e journée du championnat d'Espagne, mercredi. Titulaire chez les visités, Dodi Lukebakio a été remplacé à la mi-temps. Au classement, Séville n'a plus rien à espérer (41 points, 12e) et Cadix (32 points, 18e) peut encore rêver du maintien.

Bien que Cadix soit bien rentré dans le match, son gardien Conan Lexdesma a effectué une belle parade sur une frappe puissante de Lukebakio à l'entrée de la surface (15e). Par la suite, les visités ont eu les meilleures occasions par Robert Navarro (35e) et Chris Ramos (40e).

Après la pause, il y a eu moins de mouvements et de nombreuses interruptions suite aux nombreuses fautes, qui ont valu six cartes jaunes aux Sévillans. Cadix s'est encore montré plus dangereux et a arraché la victoire grâce à Sergio Guardiola (90e+6).