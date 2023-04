Le gouvernement fédéral valide son plan énergie-climat

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi le projet de plan fédéral pour l'énergie et le climat 2021-2030 (PFEC 2023), annoncent les ministres de l'Environnement Zakia Khattabi (Ecolo) et de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) dans un communiqué.

Le document a encore subi quelques petites modifications en Conseil des ministres et sera rendu public dans les prochains jours, précise le cabinet Khattabi.

"Ce projet de 200 pages est le résultat d'un processus intensif avec l'ensemble des collègues concernés par la politique fédérale d'énergie et de climat. (...) Je me réjouis que ce plan intègre désormais clairement la transition juste comme un aspect politique transcendant dans le plan. Nous nous préparons également aux décisions ambitieuses prises au niveau européen. Par exemple, le gouvernement fédéral prévoit toujours de reverser les revenus du nouveau système d'échange de quotas d'émission à la population et aux PME par le biais de la prime climatique que j'ai proposée", indique Zakia Khattabi, citée dans le communiqué.