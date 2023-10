Le Japon remporte le concours général par équipes chez les messieurs

Le Japon a remporté la médaille d'or de la compétition par équipes masculines aux championnats du monde de gymnastique artistique tenus à Anvers, mardi. L'équipe formée par Kenta Chiba, Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Kazuki Minami et Kaito Sugimoto a inscrit un total de 255.594 points, pour devancer la Chine et les États-Unis.

Après avoir dominé les qualifications dimanche, le Japon décroche le titre par équipes pour la septième fois de son histoire. Hashimoto, champion olympique du concours général et de la barre fixe il y a deux ans à Tokyo, et ses coéquipiers permettent à leur pays de retrouver sa couronne mondiale, délaissée depuis l'édition 2015 à Glasgow.

La Belgique ne participait pas à la finale. Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Noah Kuavita, Glen Cuyle et Nicola Cuyle avaient échoué à la 15e place des qualifications avec 245.094 points. Il n'y aura pas non plus d'équipe belge féminine en finale, puisque Maelyse Brassart, Erika Pinxter, Margaux Dandois, Fien Enghels et Jutta Verkest ont terminé à la 17e place sur 24 équipes lors des qualifications.

Le concours général par équipes féminines sera au programme de mercredi. L'Américaine Simone Biles, qui a impressionné en qualifications après deux ans d'absence au plus haut niveau, sera en quête d'une 26e médaille aux championnats du monde.