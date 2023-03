Le marathon de gaming caritatif TVG8 permet de récolter 234.000 euros en faveur d'Amnesty

Outre la collecte de dons, le TVG8 a permis de mettre en avant diverses thématiques relatives aux droits humains avec des interventions d'activistes. Lina al Hatloul, militante saoudienne, et Yves Makwambala, ancien prisonnier d'opinion congolais, ont ainsi pris la parole vendredi. Quatre autres militantes leur ont succédé: l'activiste pour le climat Adélaïde Charlier ; la militante pour les droits des personnes transgenres Victoria Defraigne ; la créatrice de la page Instagram "Sans Blanc de Rien" Estelle Depris et Maïté Meeus, fondatrice de #BalanceTonBar.

Retransmis en direct via la plateforme Twitch, le TVG8 a rassemblé 50 gameuses et gameurs francophones, ainsi qu'une poignée de TikTokeurs, pour un marathon de 75 heures qui s'est tenu à Bruxelles, à l'hôtel Bedford, du jeudi au dimanche. Le secrétaire d'État fédéral à la Digitalisation, Mathieu Michel (MR), était présent au lancement.

Une nouvelle activité a de plus été inaugurée cette année, baptisée Amnesty Storm. Vendredi soir, l'équipe du TVG8, les streameuses et streameurs et Amnesty ont demandé à des milliers de personnes en ligne de venir en aide à 14 individus qui risquent d'être exécutés en Iran, en lien avec les manifestations, en envoyant le plus grand nombre possible d'e-mails aux autorités de ce pays pour notamment exiger l'annulation de leurs condamnations à mort.