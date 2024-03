Le mois de ramadan débute lundi en Belgique

"Nous les invitons à profiter de cette période empreinte de spiritualité pour multiplier les actes de bienveillance envers leur entourage, y compris les voisins, et à contribuer ainsi activement au renforcement du vivre ensemble", écrit l'organe dans un communiqué.

Le CMB appelle à "un mois de piété, de prière et de recueillement" pour tous les musulmans et musulmanes de Belgique.

Pendant toute cette période de prière et de jeûne, qui constitue l'un des piliers de l'islam, à l'exception des personnes les plus fragiles, les croyants doivent s'abstenir de manger, boire, fumer et avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Des exceptions existent pour les enfants qui n'ont pas atteint la puberté, les femmes enceintes, les malades ou les personnes âgées.