Le MR annonce deux plaintes contre Solidaris

Selon le président des libéraux, ce faisant, Solidaris a utilisé de l'argent public à des fins contraires à la loi et n'a pas respecté la législation sur la protection de la vie privée en se servant d'un listing de ses membres qui ne doit pas non plus servir à des fins électorales.

D'après des visuels diffusés par le MR sur les réseaux sociaux, Solidaris établit une comparaison des programmes du MR et du PS, le premier étant accusé de réduire le budget des soins de santé de 12% tandis que le second propose un programme de soins de santé complet et un financement adapté.