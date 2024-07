Le MR choisit Adrien Dolimont pour la ministre-présidence de la Wallonie

Le libéral Adrien Dolimont, ingénieur polytechnicien de formation, sera le nouveau ministre-président wallon, en charge notamment du Budget. Le Mouvement réformateur l'a annoncé dimanche soir lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Des nouvelles et des anciennes têtes complètent le casting.

Adrien Dolimont sera en charge du Budget, des Finances, du Bien-être animal, des Relations internationales et des Licences d'armes.

Georges-Louis Bouchez a longtemps hésité à prendre la ministre-présidence de la région wallonne et a finalement tranché 30 minutes avant la conférence de presse, a-t-il affirmé.

Ténor des libéraux, Pierre-Yves Jeholet hérite du porte-feuille de l'Economie, de l'Industrie, de la Formation et de l'Emploi.

La patronne de l'Union wallonne des entreprises, Cécile Neven, devient ministre de l'Energie, du plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports.

A la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny devient ministre de l'Enseignement et prendra à bras le corps le pacte "de confiance" pour un enseignement d'excellence.

Georges-Louis Bouchez a tiré une autre surprise de son chapeau: la bourgmestre de Jurbise et ancienne ministre Jacqueline Galant, qui se coiffera de plusieurs casquettes: le Sport et les infrastructures sportives, l'Administration et la simplification administrative ainsi que les Médias.

Autre tête connue, le ministre-président wallon sortant, Willy Borsus, devient président du parlement wallon.