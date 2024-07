Le MR demande un recomptage des voix pour la Chambre à Bruxelles

Le 28 juin, par l'entremise de l'avocat Jean Bourtembourg, la tête de liste, Valérie Glatigny, et la dernière de la liste, Viviane Teitelbaum, ont adressé une réclamation à la Chambre. Elles contestent l'attribution du dernier siège dans la capitale, où le MR et le PS sont à égalité avec quatre députés chacun. La différence de voix déterminant l'attribution de ce dernier siège n'est que de 392. Or, des problèmes ont été constatés dans le canton d'Anderlecht, dans un bureau du canton de Bruxelles, un bureau du canton de Woluwe-Saint-Lambert et un bureau du canton de Saint-Josse.

La Team Fouad Ahidar a également déposé une réclamation concernant Bruxelles. Elle demande un recomptage des voix exprimées dans les communes de Saint-Josse, Jette, Bruxelles-Ville, Molenbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht, ainsi que de nouvelles élections. Elle invoque entre autres l'attribution à des jeunes de moins de 18 ans d'une carte leur permettant de se prononcer pour une autre élection que celle du Parlement européen, des dysfonctionnements des machines de vote ou encore l'absence de remise de convocation électorale à certaines personnes.