"Ça n'a mené à rien": alors qu'une solution semblait enfin se dessiner pour la formation d'un gouvernement bruxellois, un parti fait marche arrière

Justification avancée: "La réunion de lundi, réunissant Open Vld, Groen, Vooruit, CD&V, Les Engagés, PS et MR, n'a mené à aucune avancée". Le parti libéral flamand a souligné par voie de communiqué que de nouvelles négociations ne pouvaient avoir de sens "que si les accords précédents sont respectés, que des garanties claires sont données et qu'aucune injonction du PS ne prévaut".

"Nous déplorons d'avoir perdu trois semaines dans cet exercice (ndlr: la mission d'information), comme nous le redoutions. De plus, aucune réponse n'a été apportée à notre principale préoccupation: l'orthodoxie budgétaire et le retour à l'équilibre aussi rapidement que possible, conformément au cadre pluriannuel défini par le précédent gouvernement et communiqué aux agences de notation. Nous entendons beaucoup d'intentions concernant un changement de politique et des accords avec le niveau fédéral, mais à ce jour, aucune de ces intentions n'a été formalisée par écrit".