Le nombre de baptêmes d'adultes a presque doublé en dix ans

Selon les données récoltées par la conférence épiscopale, le nombre de baptêmes d'adultes en 2024 dépasse également celui enregistré avant la crise du Covid-19. On comptait ainsi 244 célébrations en 2019.

L'archidiocèse de Malines-Bruxelles compte le plus de baptêmes d'adultes cette année avec 121 célébrations organisées (dont 75 à Bruxelles et 35 dans le Brabant wallon), devant le diocèse de Tournai (107) et celui de Liège (49). On en a par ailleurs compté 34 dans le diocèse d'Anvers, 17 à Namur, 16 à Gand et 9 à Bruges et Hasselt.