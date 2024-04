Le parlement bruxellois ouvre la voie à des consultations populaires en Région-capitale

Le texte porté par les écologistes a été soutenu par des députés de la majorité et de l'opposition (47). Il y a eu 8 contre (N-VA; Vlaams Belang; :Belang; Vanhengel-Open Vld; et Ghyssels-PS) et 22 abstentions (MR; N-VA; et 3 PS).

Ce type de procédure démocratique existe en Wallonie depuis 2018.