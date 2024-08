Le parquet ouvre une enquête criminelle contre les leaders de l'opposition

Le parquet vénézuélien a ouvert lundi une enquête criminelle contre le candidat de l'opposition à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia et la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, notamment pour "usurpation de fonctions, diffusion de fausses informations, incitation à la désobéissance aux lois, incitation à l'insurrection, association de malfaiteurs".

M. Gonzalez et Mme Machado "annoncent un faux vainqueur de l'élection présidentielle (....) incitent ouvertement les fonctionnaires de police et les militaires à désobéir", le parquet "a décidé d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre des deux", selon un communiqué.

"Nous lançons un appel à la conscience des militaires et policiers pour qu'ils se rangent du côté du peuple et de leurs propres familles", ont écrit dans un communiqué commun Mme Machado et M. Gonzalez Urrutia.

"Le nouveau gouvernement de la République élu démocratiquement offre des garanties à ceux qui accompliront leur devoir constitutionnel", promettent les deux dirigeants, espérant ainsi faire basculer l'armée de leur côté.

Ils réitèrent avoir "les preuves irréfutables" de la victoire de M. Gonzalez Urrutia, qui avait remplacé comme candidat au pied levé Mme Machado, déclarée inéligible.