Le Premier ministre britannique Starmer va rembourser 6.000 livres de cadeaux

Cette décision intervient après plusieurs semaines de polémique visant le dirigeant travailliste et plusieurs de ses ministres. En cause: des informations de presse selon lesquelles M. Starmer aurait reçu plus de 107.145 livres (127.278 euros) de cadeaux depuis décembre 2019.

Ces cadeaux, qui sont légaux et déclarés dans le registre du Parlement, ont été reçus par M. Starmer alors qu'il était chef de l'opposition, mais aussi depuis son arrivée à Downing Street, après la victoire début juillet du Labour aux élections législatives.