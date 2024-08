Le programme de la N-VA sur la fin de la Belgique a-t-il vraiment changé?

L'indépendance de la Flandre est toujours inscrite dans les statuts de la N-VA, mais les priorités ont changé. À ses débuts, il s'agissait d'un parti séparatiste qui voulait l'indépendance de la Flandre et la fin de la Belgique. Le parti n'en démordait pas.



Mais depuis que Bart De Wever en a pris les rênes, le parti a délaissé le communautaire. Il n'y a plus que 10 % des Flamands qui continuent de réclamer une 7ᵉ réforme de l'état.



Puisque ça n'intéresse plus les électeurs, Bart De Wever, pragmatique, s'est replié sur les idées de la droite conservatrice et a préféré se concentrer sur des réformes socio-économiques et sur la sécurité et l'immigration.

Une stratégie manifestement payante, puisque c'est la N-VA qui a gagné les élections de juin dernier et qui est devenue le plus grand parti du pays.



C'est pour toutes ces raisons que la N-VA se concentre désormais sur le fédéral, avec l’appui de ses électeurs et des patrons flamands, et que Bart De Wever brigue le poste de Premier ministre et s’est même présenté en Wallonie aux dernières élections.