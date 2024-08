Les villes belges peuvent-elles interdire la mendicité? Ce que dit la loi

Pour y arriver, le président du MR veut interdire la mendicité et en imposer un couvre-feu dans certains quartiers. Son affirmation soulève des questions sur le statut juridique et moral de la mendicité en Belgique.

Maxime Prévot a également tenté d’interdire la mendicité avec des enfants, mais là encore, le Conseil d'État a bloqué cette initiative, estimant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public.

Des contrôles renforcés, mais est-ce suffisant ?

Face à ces échecs, Namur a renforcé les contrôles de police. Cependant, cette approche est critiquée par les agents de terrain qui estiment que ces contrôles ne sont pas une solution durable.

Selon eux, il serait préférable d'adopter une véritable prise en charge des sans-abris.

À Liège, la mendicité a également augmenté, comme en témoigne la hausse de 50 % des contrôles entre décembre 2022 et 2023. Le bourgmestre de Liège associe cette augmentation à la consommation de stupéfiants et appelle à une intervention du gouvernement fédéral et des instances internationales pour gérer ce problème de manière plus efficace.