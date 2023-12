"Le PS est néfaste pour la Wallonie": Thomas Dermine répond au tacle de Bart De Wever

Ce dimanche, l'invité des Punchers est Thomas Dermine, Secrétaire d'État fédéral pour la Relance et les Investissements stratégiques.

Bart De Wever (N-VA) est dur avec le PS: "Le PS est néfaste pour la Wallonie qui est l'une des régions les moins prospère d'Europe", avançait-il sur un plateau de la VRT, le 3 décembre dernier. "C'est non seulement insultant, mais aussi incorrect", réagit Thomas Dermine sur le plateau des Punchers. "Son premier échec, c'est d'avoir ramené le Vlaams Belang à 30% en Flandre, on ne réalise pas la catastrophe que c'est. Tous les quatre ans, il revient avec ses marottes, de taper sur les grands méchants Wallons. C'est faux sur la forme, parce que depuis deux législatures, le ministre de l'Économie est libéral en Wallonie. C'est aussi faux sur le fond et ça témoigne d'une grande incompréhension de la Wallonie, parce que depuis 2019, la province la plus riche de Belgique, c'est le Brabant wallon", argumente-t-il.

En septembre, Bart De Wever assurait sur notre plateau qu'il avait eu une discussion "assez ouverte" avec le socialiste sur le confédéralisme, voire de la fin de la Belgique. "Je pense que Magnette est très conscient que ce jour arrive, mais je comprends très bien qu'il va éviter, jusqu'au dernier moment, de le dire ouvertement à l'opinion publique francophone", affirmait-il. Le PS fait-il semblant que la Belgique a un avenir ? "C'est absolument faux", répond Thomas Dermine. "On défend la solidarité nationale, on défend la Belgique", ajoute-t-il. "À un moment, là, Bart De Wever a raison, on a dû parler avec la NV-A pour donner la preuve que c'est impossible. C'est d'ailleurs ça qui a permis de former le gouvernement Vivaldi", admet le secrétaire d'État. "Je suis un témoin direct de ces discussions, tout nous oppose. Sur le rapport avec la Belgique, sur le socio-économique, nous défendons des valeurs de solidarité, ils défendent une vision ultra-libérale de l'économie. Surtout, sur l'identité flamande de M. de Wever qui est exclusive, qui est en négation de l'identité belge et de l'identité européenne", martèle-t-il.

Plus question, donc de négocier avec la N-VA? "Il faut d'abord laisser des cartes dans les mains des électeurs. Nous sommes un parti responsable, on se bat pour l'avenir de la Belgique", répond Thomas Dermine. "On fera tout pour l'éviter, c'est certain", termine-t-il.