Le PS ne votera pas la loi anti-casseurs

Le texte, à l'initiative de l'ancien ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, est en discussion depuis près d'un an et est décrié par les syndicats et tout un pan de la société civile, notamment car il menace le droit de manifester.

"On ne va pas voter ce texte", confirme Paul Magnette. "Je reconnais que le fondement du texte était légitime. (...) L'intention était de s'attaquer aux casseurs de manière à favoriser la liberté de manifester", souligne celui qui est également bourgmestre de Charleroi.