Le PTB déplore un manque d'ambition et un flou volontaire autour des économies

Le PTB a estimé samedi que le nouveau gouvernement flamand manquait d'ambition face aux réels besoins de la Région, après la parution aux petites heures de l'accord de gouvernement qui lie la N-VA, Vooruit et le CD&V. Le texte reste particulièrement vague là où l'on attend des chiffres, ont estimé les communistes.

L'élu pointe par exemple le manque de mesures pour limiter le pouvoir des promoteurs immobiliers ou accélérer la construction de logements sociaux ou abordables. "Les prix ne feront qu'augmenter", a-t-il assuré. Il aurait aussi fallu des mesures concrètes pour contrer la pénurie d'enseignants et de personnel dans les soins aux personnes âgées et dans l'accueil de la petite enfance, selon le mandataire de gauche radicale.

"Qu'il s'agisse de logement, d'enseignement, de soins ou de mobilité, les besoins sont énormes et l'ambition pour y faire face est celle d'une souris", a déploré le chef de groupe au Parlement flamand Jos D'Haese. "Malgré de longues négociations, N-VA, CD&V et Vooruit proposent à peine des solutions. Ils font de vagues promesses, sans dévoiler où ils vont économiser."

Pour le parti communiste, il reste aussi à découvrir où seront réalisées des économies. "Avec les élections du 13 octobre qui approchent, les partis du gouvernement semblent surtout se concentrer sur la communication des bonnes nouvelles. On demande à voir les tableaux budgétaires le plus vite possible, pour qu'on sache d'où vient l'argent", a conclu Jos D'Haese samedi.