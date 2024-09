Le PTB exige les tableaux budgétaires wallons avant début octobre

"Le gouvernement wallon doit aller chercher 2,7 milliards d'euros. Il se doit d'expliquer comment il va faire. Car ce qu'on voit dans la déclaration de politique régionale, c'est qu'il va taxer, par exemple via l'assurance autonomie et la révision de la taxe de mise en circulation. On voit qu'il va privatiser le logement public et les maisons de repos, entre autres. Et on voit qu'il va pratiquer l'austérité, ce qui frappera l'emploi qu'il prétend pourtant stimuler", ajoute-t-il.

Pour l'extrême gauche, le MR et les Engagés "promettent monts et merveilles en campagne, mais c'est une belle arnaque". "Malgré tout son discours de remise à l'emploi, ce gouvernement va diminuer les subsides à l'emploi qui aident les communes. Jusqu'à 20.000 emplois sont ainsi menacés dans les communes wallonnes via la non-indexation des points APE", affirme encore Germain Mugemangango.