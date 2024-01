Le PTB se pose en "choix de la rupture"

"Le choix de la rupture". Tel était le slogan du PTB samedi soir à l'occasion des vœux de nouvel an de la section bruxelloise du parti. Les têtes de listes aux prochaines élections, Nabil Boukili (Chambre) et Françoise De Smedt (Parlement bruxellois), ont invité les socialistes et les écologistes à les suivre dans la rupture avec les politiques traditionnelles.

Parmi les revendications des communistes, figure l'instauration d'une taxe sur la fortune ou la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, répétée samedi. Peu importe la polémique récente sur les impôts payés par Colruyt en Belgique.

"On ne peut pas masquer la réalité: ces niches fiscales qui font que les multinationales paient beaucoup moins que nous. Notre pays est un paradis fiscal pour les multinationales et les multimillionnaires qui peuvent organiser légalement la possibilité de ne payer que ces clopinettes comme impôts. On a besoin d'une rupture pour taxer ces sociétés et supprimer la TVA sur les denrées alimentaires et les produits de première nécessité", a encore dit le député fédéral. "Les autres partis veulent-ils cette rupture? (...) Taxer les riches, c'est maintenant qu'il faut le faire".