Le PVDA et Groen souhaitent que M.Jambon réponde de la crise devant le parlement

Le parti PVDA dans l'opposition flamande souhaite que le parlement flamand se réunisse au plus vite, après l'échec des négociations des partis de la coalition flamande dans le dossier sur les émissions d'azote dans la nuit de dimanche à lundi. Le chef de file PVDA Jos D'Haese en a fait part dans un message posté sur Twitter. "La crise au sein du gouvernement flamand est totale", assure-t-il.

Les écologistes flamands de Groen souhaitent même que le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) soit entendu au parlement flamand pour répondre de cette crise. Le chef de file Groen Björn Rzoska a pour sa part aussi émis la demande dans un message posté sur Twitter d'une séance plénière dès lundi à 14 heures.

Le gouvernement flamand de Jan Jambon n'est pas parvenu dimanche à soir à dégager un accord sur le dossier des émissions d'azote. Deux partis de la majorité, N-VA et Open VLD, ont approuvé une nouvelle note dans ce dossier qui mine la coalition. Ils estiment que la balle est dans le camp du CD&V pour approuver cette note, or le parti avait quitté dans la soirée la table des négociations. Les chrétiens-démocrates se sentent acculés et perçoivent l'ultimatum de M. Jambon comme une tentative de bouter le CD&V hors du gouvernement.