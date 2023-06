Le secteur du non marchand attend des actes des partis politiques, après les engagements

Les syndicats du secteur du non marchand se disent satisfaits de leurs rencontres avec les présidents et responsables des six principaux partis francophones mardi après-midi. Les représentants des travailleurs leur ont décrit la détérioration des conditions de travail et ont récolté des engagements sur de nouveaux financements après les élections de 2024. "Le message est passé, nous espérons que les gestes et les décisions suivront les paroles et les engagements d'aujourd'hui", indique Eric Dubois, responsable sectoriel à la CGSLB.