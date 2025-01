"L’écurie doit encore être nettoyée": Bart De Wever évoque les négociations fédérales pendant son serment à Anvers

"Le diable se cache toujours dans les détails et c'est à la fin qu'il apparaît", a-t-il dit à ce sujet. "Il n'y a pas de plus grand honneur pour moi que d'être bourgmestre de cette ville. On ne s'habitue jamais à franchir les portes de l'Hôtel de Ville", a par ailleurs déclaré Bart De Wever. "C'est ici, à Anvers, que je peux faire le meilleur travail. Au niveau fédéral, l'écurie doit encore être nettoyée. A Anvers, nous avons déjà fait nos devoirs", a-t-il ajouté.

Dire adieu à l'écharpe maïorale en raison de l'appel du fédéral serait "amer", a poursuivi le patron de la N-VA qui ne dirigera le gouvernement que s'il "peut faire quelque chose d'utile". "Je ne ferai pas de compromis sur mes ambitions", a-t-il insisté.