L'édition 2023 du Télévie a récolté plus de 11 millions d'euros

Le Télévie, événement caritatif au profit de la recherche contre le cancer, a permis de récolter 11.229.081 d'euros de dons à l'issue de la campagne 2023 et de la soirée de clôture au Louvexpo de La Louvière samedi soir.

Le chanteur Kendji Girac était le parrain de la 35e édition du Télévie pour soutenir l'initiative dont la thématique cette année était l'aventure, afin de souligner le courage et l'abnégation des malades et des chercheuses et chercheurs.

L'opération de RTL Belgium a collecté un peu plus d'un million supplémentaire par rapport à la somme réunie l'année précédente, encore marquée par la pandémie de coronavirus, à savoir 10.039.185 d'euros.