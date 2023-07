Les accidents ont diminué de plus de 30% au sein des ateliers de la SNCB en six ans

Les accidents de travail ont diminué de plus de 30% au sein des équipes techniques des ateliers de la SNCB depuis 2017, rapporte vendredi l'entreprise ferroviaire. A l'atelier de traction à Arlon, le cap des quatre ans sans accident a été franchi.

"La réduction des accidents du travail est une donnée essentielle pour l'intégrité physique des membres du personnel, pour leur bien-être au travail et contribue à diminuer l'absentéisme. Depuis plusieurs années, une attention particulière est portée à la capacité de tous les membres du personnel à signaler les problèmes et à trouver comment les résoudre", explique la SNCB. Des analyses de risque et des formations sont au cœur de la stratégie de l'opérateur ferroviaire.

En outre, une campagne de sensibilisation interne nommée #SafeTogether, lancée en 2021, met notamment en avant le port des équipements de sécurité, la visibilité du personnel dans l'atelier, la manutention correcte des charges lourdes, la vigilance lors des déplacements et la circulation dans l'atelier, le balisage des zones de travail, le rangement...