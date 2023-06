Les Belges ont moins confiance dans les informations et s'y intéressent moins

Les résultats 2023 de l'enquête annuelle de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme sur les pratiques d'information en ligne confirment une baisse de l'intérêt des Belges pour l'information, une diminution des payements pour les news en ligne, et une plus grande défiance envers les médias. Cette tendance se vérifie parmi les 46 pays analysés, a indiqué mercredi l'organisme.

Alors que l'information en ligne a connu un regain d'intérêt durant la période du Covid-19, ce sursaut s'est estompé en 2023. Les 2.025 Belges interrogés via Internet par l'Institut Reuters, en collaboration avec l'institut de sondages YouGov et la VUB, sont aujourd'hui 44% à avoir confiance "la plupart du temps" dans les informations. La fracture est nette entre les francophones (36%) et les néerlandophones (51%), même si la baisse est visible au nord comme au sud (- 7 points de pourcentage).

Cette confiance en berne se traduit dans les comptes: alors que près d'un Belge sur cinq disait payer pour de l'information en ligne en 2022, ils sont désormais moins d'un sur six à sortir le portemonnaie.