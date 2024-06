Les Engagés "envisagent" une coalition avec la N-VA

Selon le président centriste, on verra clair "plus rapidement que d'habitude" sur les coalitions possibles à l'échelon fédéral.

"On a des divergences sur une série de dossiers socio-économiques et institutionnels mais (la N-VA) reste un partenaire envisageable, surtout pour éviter de devoir se tourner vers les extrêmes de droite et de gauche. A partir du moment où, de surcroît, les écologistes se sont écrasés et les socialistes ont fait le choix de l'opposition, tout analyste vous dira qu'on doit pouvoir envisager des coalitions avec la N-VA", a-t-il expliqué.