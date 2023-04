Les excès de vitesse en hausse à Bruxelles

Avec 10 millions de véhicules contrôlés, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a verbalisé 21.000 conducteurs pour excès de vitesse entre janvier et mars 2023, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. C'est près de 6.000 de plus qu'à la même période l'an passé. Et ce, avec presque deux fois moins de contrôles ciblés cette année.