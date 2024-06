Les noms de famille paritaires moins populaires en Flandre

La comparaison n'est effectuée qu'à partir de 2019, car les actes de naissance antérieurs n'ont pas encore été tous numérisés. Les données du SPF Justice sur ces années-là sont dès lors partielles.

En 2019, le nom paternel unique représentait 88,8% des actes de naissance déclarés en Flandre, 83% des actes wallons et 79,2% de ceux établis à Bruxelles. Quatre ans plus tard, le nom du père représentait toujours 85,1% des actes de naissance au nord du pays, 79% en Wallonie et 74,1% dans la capitale.