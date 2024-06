Les ports peuvent contrôler leurs accès grâce à un scan du motif veineux de la paume

La reconnaissance biométrique de Perfect-ID se fait via le scan du motif veineux de la paume de la main, explique le directeur et propriétaire de l'entreprise Marc Strackx.

En novembre 2023, deux autres entreprises avaient reçu cette reconnaissance : Alfapass et NineID. Leurs outils fonctionnent à partir des données biométriques telles que les empreintes digitales ou une reconnaissance faciale. La différence apportée par Perfect-ID, selon M. Strackx, est que son outil, commercialisé sous la marque Palmki, analyse l'intérieur et non l'extérieur de la paume de la main. Ce qui rendrait cette technologie encore plus fiable, assure Marc Strackx.